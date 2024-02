Boss Emong mamarkahan

MASUSUBUKAN muli ang tikas ng kabayong si Boss Emong pagsalang nito sa 2024 Philracom “Commissioner’s Cup” na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Linggo.

Rerendahan ni jockey Dan Camanero si former Philippine Sportswriters Association (PSA) Horse of the Year awardee Boss Emong upang tapatan ang husay ng apat nitong katunggali.

May distansiyang 1,600 metro, ang ibang makikipagtagisan ng bilis kay Boss Emong ay sina Istulen Ola, War Cannon, Magtotobetsky at Don Julio sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Nakalaan ang P1.8M guaranteed prize na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P1,080,000, mapupunta sa second ang P405,000 habang P225,000 at P90,000 ang third at fourth placer, ayon sa pagkakasunod.

Magbubulsa rin ang breeder ng mananalong kabayo ng P90,000 habang P54,000 at P36,000 ang second at third.

(Elech Dawa