Bohol encounter: Abogada 1 sa bumulagtang NPA

Kinumpirma ng Bohol Police Provincial Office na isang babaeng abogado ang isa sa anim na napatay na miyembro ng NPA sa sagupaan na naganap sa Purok Matin-ao 2, Barangay Campagao, sa bayan ng Bilar sa Bohol Province, nitong Biyernes ng umaga.

Ayon kay Police Lt. Col. Norman Nuez, tagapagsalita ng Bohol Police Provincial Office, ang nasawing amasona na kinilalang si Alyas Maya ay si Hannah Jay Cesista, law graduate ng University of San Carlos sa Cebu at isa sa mga pumasa sa November 2022 Bar Exam.

Sinasabing si Cesista ay aktibong miyembro ng Anak Pawis Cebu Chapter.

Ang nasabing lady lawyer ay kasamang nasawi ng mataas na lider ng NPA na si Domingo Compoc, nang mauwi sa engkwentro ang operasyon ng magkasanib na puwersa ng mga tauhan ng Philippine Army at PNP para sa paghahain ng warrants of arrest sa pinuno ng rebelde.

Anim na rebelde at isang pulis ang nasawi sa naturang bakbakan na ikinasugat din ng isa pang pulis.

Wala pang pahayag ang pamilya ni Cesista at maging ang Integrated Bar of the Philippines chapter sa Cebu sa pagkasawi nito.

(Ronilo Dagos)