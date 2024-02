Nakatakdang magtungo si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Australia at magtalumpati sa Parliament sa susunod na linggo, ayon sa Presidential Communications Office (PCO) nitong Sabado.

Ang pagbisita ni Marcos sa Australia ay gagawin sa Pebrero 28-29, 2024.

Ayon sa PCO, tatalakayin ni Pangulong Marcos ang kanyang vision sa Strategic Partnership sa pagitan ng Pilipinas at Australia sa pagharap niya sa parliament. Ang nasabing partnership ang magpapatingkad ng bilateral relations mula sa Comprehensive Partnership noong 2015.

Lumagda sa kasunduan ang dalawang bansa noong Setyembre 2023 nang bumisita si Australian Prime Minister Anthony Albanese sa Pilipinas.

Makikipagpulong din si Marcos sa mga senior official upang talakayin ang defense at security, trade, investments, people-to-people exchanges, multilateral cooperation, at regional issues.

Sa nasabing pagbisita, lalagdaan din ang mga bagong kasunduan sa “areas of common interest to complement the already robust cooperation with Australia and expand engagements for mutual capacity-building.”

Sa Nobyembre, gugunitain ng Pilipinas at Australia ang 78-taon anibersaryo ng diplomatikong relasyon ng dalawang bansa.