Barbie hagulgol sa t-shirt, bracelet ni Taylor Swift

Grabe ang hagulgol ni Barbie Forteza, at talagang halos magang-maga na ang kanyang mga mata sa nararamdamang ligaya.

Yes, dahil sa kaligayahan kaya napaiyak, napahagulgol talaga si Barbie, ha!

“Oh my God! Thank you…,” sabi ni Barbie na iyak nga nang iyak.

Ang rason? Well, pinasalubungan kasi siya ni Rain Matienzo ng mga memorabilia mula sa naganap na concert ni ‘Taylor Swift: The Eras Tour’ sa Australia.

Yes, isa nga si Rain sa mga sumugod sa Australia para lang manood ng concert ni Taylor, ha!

“Grabe ka Rain! Thank you sooo much!” sabi pa ni Barbie.

“’Di kita makakalimutan whenever there’s anything about Taylor Swift. Love yo sosososo much!” sagot naman ni Rain kay Barbie.

Siyempre, ang daming na-cute-an kay Barbie, na sa simpleng pasalubong, na t-shirt at bracelet, naiyak na siya sa sobrang kaligayahan. Super na-appreciate nga niya ang effort ni Rain, na maisip siyang pasalubungan, ha!

Bongga!