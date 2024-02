AKAP program pantulong sa mahirap

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Sa pamamagitan ng kolum na ito, nais kong linawin ang isyu tungkol sa Ayuda para sa Kapos ang Kita (AKAP) Program.

Hindi po natin inilihim ang programang ito sa mga senador dahil noong Nobyembre ng nakaraang taon pa ito inianunsyo ng Mababang Kapulungan ng Kongreso.

Layunin ng programa na magkaloob ng one-time, P5,000 cash assistance sa mga pamilyang Pilipino na apektado ng global inflation at pagtaas sa presyo ng mga bilihin sa bansa.

Ang ayudang ito ay para sa mga ‘near poor’ o yung kumikita lamang ng hindi lalagpas sa P23,000 kada buwan. Hindi kasali sa programang ito ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps).

Nakakalungkot isipin na may ilang senador ang dinudungisan ang magandang layunin ng programa at ng inyong lingkod at ni Speaker Martin Romualdez. Ang pagtulong sa mahihirap nating kababayan ay pilit nilang inuugnay sa isyu ng pag-amiyenda sa Konstitusyon.

Malinis ang intensyon ng AKAP. Nais nitong tulungan ang mga kababayan nating may trabaho ngunit kapos ang kita. Taumbayan na po ang bahalang humusga sa pamumulitika ng ilang senador sa isang programang pantulong sa mahihirap tulad ng mga grab at jeepney drivers, sekyu, service crew, construction workers at iba pang mahihirap na manggagawa.

Sa kabilang dako, tuloy tuloy naman ang Ako Bicol at ang inyong lingkod sa pagsisilbi sa ating mga kababayan.

Kamakailan ay pormal nang itinurn-over ang bagong multi-purpose building sa Brgy. Buraguis, Legazpi City na tinawag na “Tahanan ng inisyatibo at Nasyonalismo ng AKB building.”

Ang blessing at inagurasyon ay pinangunahan ng mga opisyal ng barangay sa pangunguna ni Barangay Chairwoman Tina Ajero.

Tatlong palapag ang gusali na puwedeng gamitin bilang function hall o session hall, mini library, barangay health workers room, daycare center, PBN homeowner’s association o kaya ay para sa livelihood training center.

Sinimulan itong itayo noong Mayo 2022 at natapos noong Agosto 2023. May sukat ang gusali na 594 square meters at nasa 10-milyong piso ang inilaang pondo para rito.

Nagbigay ng mensahe sa okasyon si Ako Bicol Executive Director Atty. Alfredo A. Garbin, Jr. at kanyang tiniyak na patuloy ang Ako Bicol sa pagsusulong ng mga ganitong proyekto, lalo na ang pagpapatayo ng mga silid-aralan sa mga pampublikong paaralan.

Nagpasalamat naman ang buong barangay council sa inyong lingkod at sa kasamahan nating si Congressman Jil Bongalon dahil naisakatuparan ang proyektong malaki ang maitutulong sa mga residente.

Hindi lang sa mga ganitong proyekto tumutulong ang inyong lingkod at ang Ako Bicol Party-list.

Kamakailan ay naging matagumpay ang kauna–unahang Shootfest IPSC Level 1 Sanctioned Match na ginanap sa Bicol Gold Cuppers Incorporated (BGCI) Firing Range sa Brgy. Padang, Legazpi City.

Isang buwan ang ginugol para maisakatuparan at maging matagumpay ang naturang shootfest na inisyatiba ng inyong lingkod. Nilalayon ng aktibidad na isulong ang matibay at magandang samahan ng mga manlalaro at mapahusay pa ang kanilang shooting skills at mapanatili ang kanilang defensive stance.

Ang malilikom na pondo sa shootfest ay gagamitin sa pagsasaayos ng Lakan Hall ng Albay Provincial Office. Lumahok sa shootfest ang mga alagad ng batas at sibilyan kung saan nabigyan ng award ang mga may natatanging talento.

Sinuportahan din ng inyong lingkod at ni Speaker Romualdez ang e-sports community nang ilunsad nila ang “Mobile Legends: Bang Bang tournament Unity League.” Ito ay bilang pagtupad sa pangako ng ating Speaker na susuportahan ng Mababang Kapulungan ng Kongreso ang pagpapaunlad ng e-sports sa bansa.

Malaki ang chance natin na dominahin ang larangang ito. Isang ebidensiya rito ang naging tagumpay ng SIBOL, ang e-sports team ng Pilipinas. Sila ay rank no. 1 sa hanay ng 111 bansa noong nakaraang taon. Alam natin na ang Pinoy e-sport community ay lalo pang yayabong kaya marapat lang na ipagbunyi natin ang kanilang narating.

Sa susunod na pitak, marami pa tayong ikukuwento tungkol sa mga natulungan ng Ako Bicol. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!