10 pinagmumulan ng tunay  na suwerte o magandang kapalaran 

Mga pampaswerte sa Bagong Taon ng “Loong” o Dragon ng Tsino, isang simbolo ng magandang kapalaran na kaiba at magkaibang anyo sa dragon ng kulturang Kanluran na kadalasang itinuturing na negatibo.

Sa pagdating ng Chinese New Year, maraming nagtatanong kung paano mapapabuti ang “good luck” o kapalaran natin.

Batay sa aking pakikipanayam sa mga pinakamayaman at matagumpay na negosyante sa Pilipinas at Asya, narito ang aking listahan ng top 10…

1.*** Pananampalataya sa Diyos at Matiyagang Panalangin**

Ang pagtitiwala kay Bathala at ang madalas na pananalangin ay susi sa pintuan ng magandang kapalaran.

2. **Paggalang at Tapat na Pagmamahal sa mga Magulang at Mga Ninuno**

Ang “Hao-Sun” sa Hokkien o “Xiao-Sun” sa Mandarin, ito ay pagiging masunurin at tapat sa mga magulang, mga nakakatanda at ninuno na nagbibigay daan sa masaganang buhay at kapalaran.

3. **Masigasig na Paggawa**

Ang pagtitiyaga at sipag ay hindi nawawala sa listahan ng mga tunay na nagtatagumpay.

4. **Walang Humpay na Pag-aaral at Pagtuklas ng Kaalaman**

Ang pagiging handa na laging matuto at paghusayin ang sarili ay nagbibigay ng malawakang kaalaman para sa pagtatagumpay.

5. **Kabutihan sa Kapwa at Pagiging Mapagbigay**

Ang pagiging mabait at mapagbigay ay nagdudulot ng magandang karma.

6. **Malusog na Pamumuhay**

Kumain ng masustansiya at mamuhay ng maayos upang maging maswerte. Umiwas sa mga negatibong bisyo.

7. **Malinis at Maayos na Tahanan o Lugar ng Trabaho**

Ang prinsipyo ng “Feng Shui” ay nagbibigay saysay sa kahalagahan ng kalinisan, kaayusan, at mabuting ekolohiya sa buhay.

8. **Positibong Pananaw sa Buhay**

Ang may laging positibong pananaw ay nagbubunga ng masaya at masaganang kapalaran.

9. **Laging Maging Mapagpasalamat**

Ang pagiging “always grateful” sa mga biyaya at pagpapala na ipinagkakaloob sa atin araw-araw, malaki man o maliit, ay nagdadala ng kasiyahan at “good luck”.

10. **Disiplina sa Sarili**

Ang pagiging disiplinado sa pisikal, emosyonal, at pinansyal na aspeto ay nagdadala ng kasaganahan.

Kaya’t huwag nang mag-atubiling subukan ang mga ito para sa isang taon ng tunay na ma-swerte!

*(Pakidalhan ako ng inyong reaksyon o mensahe sa email na willsoonflourish@gmail.com, sundan ako “Wilson Lee Flores” sa YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, at @iamwilsonleeflores sa Tiktok)*