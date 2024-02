Vhong hindi nagsisi na naging batang ama

Super proud si Vhong Navarro na naging tatay siya sa murang edad.

Sa segment nila sa ‘Ex-pecially for You’, pinayuhan niya ang contestant na nag-share na tutol daw ang kanyang ama na may karelasyon siya at a young age.

Sabi ni Vhong, naiintindihan niya ang contestant at ang tatay. Payo pa niya, darating din daw sa punto na makakahanap ng pag-ibig ang contestant at need munang mag-focus sa pag-aaral para sa kanilang kinabukasan.

“Mas maa-appreciate mo ‘yung mga magulang mo kapag magulang ka na rin. Kasi noong time na ‘yung anak ko ay teenager na, talagang sinasabi ko na, ‘Naku mag-aaral muna!’ Kasi noong time ko, maaga rin akong nagkaanak. Sinasabi ko sa sarili ko na kung hindi ako nagkaanak kaagad, baka nakapagtapos ako kaagad ng pag-aaral, mas nae-enjoy ko pa ‘yung pagiging binata,” kuwento ni Vhong.

Pero, wala namang pagsisisi si Vhong sa kanyang desisyon na palakihin ang kanyang anak habang siya ay nasa murang edad pa lang, dahil ito raw ang humubog sa kanya kung sino siya ngayon bilang isang mapagmahal na ama.

“Pero hindi ako nagsisisi na naging tatay ako nang maaga kasi minahal ko sila, hindi ko sila pinabayaan.

“Ang akin lang, sana mag-aral din muna. Darating at darating din ‘yang mamahalin mo. Huwag kang magmadali,” sey pa ni Vhong.

Marami nga ang naka-relate sa pinagdaanan ni Vhong at hanga sila sa kanyang pagiging huwarang ama.

At ngayon nga ay proud stage daddy si Vhong sa kanyang anak na si Yce na kasama sa cast ng Year 2 ng ‘FPJ’s Batang Quiapo’. Nagpasalamat siya kay Coco Martin na nabigyan nito ng oportunidad ang kanyang anak na mapabilang sa hit primetime serye. (Dondon Sermino)