Tuhod ni Alyssa Valdez nanumbalik na ang lakas

Mga laro sa Sabado: (Araneta Coliseum)

2:00pm – Chery Tiggo vs Strong Group

4:00pm – Cignal vs Akari

6:00pm – Creamline vs Farm Fresh

Nakahandang pahabain ng Creamline Cool Smashers ang kanilang pagrereyna sa All-Filipino Conference na lalo pang pinag-ibayo ang hanay ng mga manlalaro sa pagpasok kay dating beach volleyball national team member Dij Rodriguez upang makapag-ambag ng karagdagang arsenal kina three-time conference MVPs Alyssa Valdez at Diana Mae “Tots” Carlos sa pagsisimula ng kampanya laban sa mas pinatapang na Farm Fresh Foxies sa tampok na laro ngayong Sabado sa 8th Premier Volleyball League (PVL) sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City.

Tiyak na panibagong handog ang kaaabangan sa reigning champions na inaasahang titindi ang mga kakaharaping kumpetisyon upang hadlangang mapahaba ang league-best na pitong kampeonato kontra sa bagong balasang bataan ng Farm Fresh na maghaharap sa alas-6 ng gabi.

Bago iparada ng Cool Smashers ang mga bagong dagdag sa koponan na sina Rodriguez, libero Denise Lazaro-Revilla at middle blocker Bea De Leon, raratsada muna ang Chery Tiggo Crossovers para hanapin ang kanilang ikalawang sunod na panalo laban sa baguhang Strong Group Athletics sa alas-2, habang magde-debut naman para sa Akari Chargers ang dating Cool Smasher na si Celine Domingo laban sa podium finisher na Cignal HD Spikers sa alas-4.

Ipaparada ni Valdez ang kanyang balik puwersang galawan kasunod ng mahabang recovery sa knee injury para makatulong si Second AFC Finals MVP Carlos, gayundin sina Jessica “Jema” Galanza, Michele Gumabao, Kyla Atienza, Pangs Panaga, Kyle Negrito, Risa Sato, at Bernadeth Pons

“We’re definitely looking to achieve our goals. Hoping na maging maganda ang maipakita ng team, this conference, knowing na maraming teams ang nag-beef up and sana mas maging maganda ang chemistry namin,” pahayag ni Valdez.

Sa kabilang banda, masusubukan ang mga bagong manlalaro ng Farm Fresh na pagbibidahan ni ace playmaker Louie Romero, kasama sina Trisha Tubu, Kate Santiago at bagong hugot na si Caitlin Viray, gayundin sina Alyssa Bertolano, Camila Avila, Pia Ildefonso, Cae Lazo, Joan Narit, Aprylle Tagisip, Anj Legacion, Julia Angeles, Ypril Tapia, Janel Delerio at Jaycel Delos Reyes. (Gerard Arce)