Steph Curry, Golden State ginulpi LeBron-less Lakers

INUMPISAHAN ng Golden State Warriors ang second half ng 2023-24 season sa bisa ng 128-110 panalo laban sa Los Angeles Lakers sa bakbakan ng dalawang teams na naghahabol ng puwesto sa postseason nitong Huwebes.

Nagsumite si Stephen Curry ng 32 points sa likod ng anim na 3s at namigay ng 8 assists.

Nag-ambag si Andrew Wiggins ng 20 points, may 17 si rookie Trayce Jackson-Davis sa kanyang 24th birtday para sa Warriors (28-26) na nasa 10th sa West, huling silya sa play-in tournament.

Nasa unahan lang ng Golden State ang Lakers (30-27), naglarong wala si LeBron James dahil sa ankle injury.

Giniyahan ng 27 points, 15 rebounds ni Anthony Davis ang Los Angeles, tumapos si D’Angelo Russell ng 18 points, 5 rebounds, 9 assists.

Inekisan ni Curry ang kanyang 6,000th career assist para maging eighth player sa kasaysayan ng NBA na may at least 23,000 points at 6,000 assists kasama sina James, Russell Westbrook, Kobe Bryant, James Harden, Oscar Robertson, Jerry West at John Havlicek.

Mula sa floor ay 1 of 9 lang si Klay Thompson tungo sa katiting na 3 points pero may 4 rebounds, 5 assists para sa Warriors.

(Vladi Eduarte)