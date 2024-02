Secretary makikirambol sa Commissioner’s Cup

KASAMA sa 14 na kalahok na paparada sa pista sina Secretary at magkakamping Mimbalot Falls at Super Earth sa magaganap na 2024 Philracom “Commissioner’s Cup III” na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City sa Batangas ngayong Sabado.

May distansiyang 1,600 metro, ang ibang kalahok ay sina Mahusayay, Moderne Cong, Uncle Vhines, Eutychus, King Tiger, La Liga Filipina, Sky Story, Elegant Lady, Open Billing, Chrome Bell at Diversity.

Rerendahan ni jockey MM Gomzales si Secretary habang ang mga hineteng sina Dan Camanero at Rico Suson ang gagabay kina Mimbalot Falls at Super Earth, ayon sa pagkakasunod.

Nakalaan ang guaranteed prize na P500,000 na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Posibleng magbigay ng magandang laban ang magka-kuwadrang Mahusayay at Moderne Cong, maging ang kabayong si La Liga Filipina.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P300,000, mapupunta sa pangalawa ang P100,000 habang P50,000, P25,000, P15,000 at P10,000 ang third hanggang sixth placer, ayon sa pagkakahilera.

May ibubulsa ring P25,000 ang breeder ng mananalong kabayo habang P15,000 at P10,000 ang second at third.

Samantala, walong races ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong Sabado kaya medyo mahaba ang paglilibang ng mga karerista. (Elech Dawa)