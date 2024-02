Humingi na paumanhin si Senador Robin Padilla matapos mag-viral ang larawan ng asawang si Mariel Padilla habang nagpapa-gluta drip sa kanyang opisina sa Senado.

“Nakakatawa naman po ang isyu na `yan. My goodness. Kung may nakita po silang masama sa larawan na `yan paumanhin po,” pahayag ni Padilla sa kanyang mensahe sa mga reporter.

“No intention of disrespect. My life loves to promote good looks and good health,” dagdag pa ng senador.

Pinutakti ng komento ng mga netizen ang pa-gluta drip ni Mariel sa tanggapan mismo ng senador noong Pebrero 21.

“Drip anywhere is our motto! Hehehe i had an appointment… but i was going to be late so i had it done in my husband’s office hehe,” pagbabahagi ni Mariel.

Burado na ang naturang larawan sa Instagram ni Mariel.

Sabi pa ng dating Pinoy Big Brother host hindi umano siya nagmimintis ng pagpapa-gluta dahil sa magandang benepisyo nito sa katawan. (Dindo Matining)