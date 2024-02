Hinamon ng Kamara de Representantes si Kingdom of Jesus Christ (KOJC) founder Pastor Apollo Quiboloy na harapin ang imbestigasyon laban sa kanya ng Kongreso.

Ipinaalala ni House Senior Deputy Speaker at Pampanga Rep. Aurelio Gonzales Jr. kay Quiboloy na “no one is above the law”.

“Magkita-kita po tayo Pastor Quiboloy sa March 12,” sabi pa ni Gonzales.

Sa naturang petsa magpapatuloy ang pagdinig ng House committee on legislative franchises kaugnay sa panukala na bawiin ang prangkisa ng Sonshine Media Network International (SMNI) dahil sa mga paglabag umano nito.

Nagpalabas na ang Kamara ng subpoena laban kay Quiboloy matapos itong ilang ulit na hindi dumalo sa imbitasyon ng komite. Si Quiboloy ang pinaniniwalaang beneficial owner ng SMNI.

Subalit sa halip na tumugon sa subpoena, naglabas ng audio clip si Quiboloy kung saan inakusahan nito sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, at Speaker Ferdinand Martin Romualdez na nakikipagsabwatan sa Estados Unidos upang ipadukot o ipatumba siya.

Ang hakbang na ito ni Quiboloy, ayon kay Gonzales ay isang pagtatangka na ilihis ang atensyon ng publiko sa mga totoong isyu at ilatag ang kanyang magiging dahilan kung bakit hindi sumunod sa subpoena.

“We remind Pastor Quiboloy that he must comply with the subpoena, or we will have no choice but to hold him in contempt and proceed with his arrest,” dagdag pa ni Gonzales sa isang pahayag. “No one is above the law. Pastor Quiboloy is not exempt from the law.”

Samantala, natanggap na ng kampo ni Quiboloy ang subpoena ng Senado kung saan inobliga siyang dumalo sa susunod na pagdinig sa Marso 5, 2024.

Sa screen shot ng subpoena na ipinadala ng Senate committee on women, children, family relations and gender equality, makikita ang pangalan ni Atty. Marie Dinah Tolentino Ferrer, abogado ng KOJC na siyang tumanggap ng dokumento.

Inisyu ng komite na pinamumunuan ni Senador Risa Hontiveros ang subpoena laban kay Quiboloy at nilagdaan ito ni Senate President Juan Miguel Zubiri.

Iniimbestigahan ng Senado si Quiboloy kaugnay ng mga alegasyon laban sa kanya tulad ng human trafficking, sexual at physical abuse. (Billy Begas/Eralyn Prado/Dindo Matining)