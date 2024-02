Nagpa-beauty sa opis ni Sen Robin: Mariel nakatanggap ng matinding bira

Hindi nagustuhan ng mga netizen ang latest post ni Mariel Padilla sa Instagram.

Pinost kasi ni Mariel ang photo na naggu-gluta drip siya sa loob ng office ng kanyang mister na si Senator Robin Padilla.

Sinabi niya sa caption, “Drip anywhere is our motto! Hehehe. I had an appointment with @dripinluxeph but I was going to be late so I had it done in my husband’s office hehe. I never miss a drip because it really helps in soooo many ways – collagen production, whitening, energy, metabolism, immunity, and soooo much more!!! So convenient and really effective, magaling talaga!!!!”

Bago pa niya ito pinost ay nag-live rin siya sa Instagram account ng kanyang gluta drip provider at doon pa lang ay mayroon na ring mga negative comment, ha!

Dahil nga sa hindi nagustuhan ng mga netizen ang nasabing post ay nag-trending sa X (dating Twitter) sina Mariel at Robin.

Sey ng isang kilalang X user, “Sige Mariel, drag your husband down!!!!!”

“The way Mariel Padilla decided to have her iv drip session in one of the Senate offices is outrageous,” komento naman ng isang netizen.

Post naman ng isang satire personality, “Mariel, nagkalat ng kavovohan sa senado. This is where your taxes go. Chekka!”

May ilan ding kumuwestiyon kay Mariel sa pagtuturok nito ng intravenous (IV) glutathione kahit na nagbabala na raw last month si Department of Health (DOH) Secretary Teddy Herbosa na iligal at hindi ito aprubado ng Food and Drug Administration (FDA) Philippines.

Dahil sa viral na post ni Mariel ay nagbigay ng babala si Atty. Chel Diokno sa pag-gluta drip kaya sey ng isang X user, “Gusto ko etong legal patol moment ni Atty. Chel sa unethical na gluta drip ni Mariel Rodriguez haha.”

Sa ngayon ay wala pa ring statement si Mariel pero deleted na ang kanyang controversial social media.

Well…