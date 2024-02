Maine, Piolo, Alden, Vice bibida sa BingoPlus Night 

Bongga ang pangalawang taon ng BingoPlus, ha!

Aba, bibida sina Maine Mendoza, Piolo Pascual, Alden Richards, at Vice Ganda sa kanilang BingoPlus Night.

Ang bongga rin dahil ang mga a-attend sa event na iyon ay makakaranas ng grabeng kasiyahan, iba’t ibang klase ng pagkain, at exciting prizes.

Tiyak na sasaya rin ang lahat ng mga dadalo dahil bukod sa mga nabanggit ay magkakaroon din ng musical productions at games.

Si Robi Domingo ang magho-host ng event at mapapanood din ang pagtatanghal nina Arthur Nery, Stell, Felip, Marco Gallo, Heaven Peralejo, Sarah Lahbati, Jona, Mark Bautista, Regine Tolentino, G22, VXON, Alamat, at ang PPop Generation.

Nalula rin kami sa mga papremyo dahil maminigay rin ang BingoPlus ng P10 million at kotseng nagkakahalaga ng two million pesos. So bongga, ha!

Aabot nga raw ng P50 million ang mga papremyong ipamimigay at lahat ay may chance na manalo ng malaki sa BingoPlus Night.

So abangan na ang BingoPlus Night na live na mapapanood on Marso 1 (Friday), 8:00pm, sa GTV at sa official Facebook page ng BingoPlus at Viva.

Ang bongga at exciting ng event na ito, ha!

‘Yun na!