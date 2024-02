Jerwin Ancajas handa na agawin WBA bantam belt

KASADO na si Jerwin “Pretty Boy” Ancajas sa oag-agaw sa World Boxing Association (WBA) bantamweight crown ni Takuma Inoue ngayong Sabado ng gabi sa Ryogoku Kokugikan National Sumo Arena sa Sumida City, Tokyo.

Matagumpay na nakapasok sa opisyal na weigh-in si Ancajas sa timbang na 117 ¾ libra, pareho ng nakuha ng Japanese boxer na si Inoue na unang beses dedepensahan ang korona matapos minsang maurong ang pagtatapat noong Nobyembre 15 dulot ng tinamong rib injury ng kampeon mula sa pag-eensayo.

Ito ang unang pagkakataon na sasabak sa Japan ang 32-anyos mula Panabo City, Davao del Norte, kahit na minsan na itong naging sparring partners ng mga kilalang Japanese boxers sa pagbabalik nito sa Teiken Boxing Gym para ganapin ang kanyang open media workout nitong nagdaang Martes.

Ayon sa kanyang head trainer na si Joven Jimenez, sanay na sila sa mga pagdayo sa iba’t ibang lugar sa buong mundo upang lumaban.

“We are used to fighting anywhere. When we are visitors, it is kill or be killed. We just fight and not think about [hometown decisions]. We focus on our fight and our game plan,” eksplika ni Jimenez.

“We are visitors so his conditioning must be all out and we go all out every minute of every round.”

Tinapos ni Ancajas ang kanyang preparasyon sa matinding training camp katulong sina WBO 118-pound No. 1 challenger Vincent “Asero” Astrolabio, undefeated junior featherweight boxer Alex Santisima, Jr., unbeaten super bantamweight Bryl Bayogos at Marvin Esquerdo upang mas mapag-ibayo pa ang paghahanda para makamit ang ikalawang world title. (Gerard Arce)