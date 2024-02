Grown-up birthday wish

Noong bata ako, excited ako kada dadating ang aking kaarawan. Pakiramdam ko ay napaka-espesyal ko at mas lalong napakasaya kung may badyet para sa isang birthday party. Hindi rin mawawala ang tradisyon ng cake at pagwiwish bago hipan ang kandila.

Madalas noon, pansarili lang ang winiwish ko. Sana makapagtapos ako ng pag-aaral, sana mabigyan ako ng magandang bestida sa Pasko, sana ay makakuha ako ng magandang grado sa school. Pero habang tumatanda at nagkakaroon ng mas mabigat na responsibilidad, unti-unting naiiba ang aking hiling. Hindi na lang para sa sarili, kundi para sa ikabubuti ng iba.

Halimbawa nang ako’y magkaroon ng pamilya, palaging dasal ko na sana ay maging malusog at lumaking may sariling espiritwalidad ang aking mga anak. Noong ako’y naging kawani ng media, hiling ko na palaging balanse ang aking pamamahayag. At nang maging Kongresista sa ilalim ng aking party, Akbayan, hiling ko na mapagtagumpayan lahat ng adbokasiyang ipinaglalaban namin kasama ang batayang sektor. At ngayong nandito ako sa Senado, ang kabutihan ng nakararaming Pilipino at kapakanan ng bayan ang laman ng dasal ko sa araw-araw.

Panata na namin sa opisina na magdiwang ng aking kaarawan sa kakaibang paraan. Imbis na isang magarbong birthday celebration, ngayong taon, pinili nating makiisa at mag-organisa ng iba’t ibang aktibidad sa komunidad.

Nagsagawa kami ng medical mission sa Delpan, Tondo sa tulong ni Brgy. Chairman Bernardo Narito at ng DAMPA Urban Poor Organization. Libreng serbisyong medikal ang hatid namin sa mga residente doon — libreng konsulta sa doktor, blood chemistry, ECG, libreng gamot at iba pa.

Nakiisa rin tayo sa ecumenical gathering laban sa Charter Change, kasama ang Koalisyon Laban sa ChaCha na kinabibilangan ng iba’t ibang organisasyon — Caritas Philippines, Kalipunan/Nagkaisa, TindigPH/Buhay ang EDSA Campaign Network, Alyansa Tigil Mina, Akbayan, Protestant at Evangelical church councils, at iba pa.

At sa hapon naman ay nagpa-birthday party tayo sa Barangay 43 Day Care Center, sa tulong nina SK Chairman Joey Venacio and Brgy. Chairperson Irene Padasas. Bukod sa salu-salo, mayroon ding mga palaro, puppet show, at magic performances na talagang patok sa mga bata.

Habang nagkakaedad, mas naaappreciate natin ang mga bagay na mahalaga. Sapat nang birthday gift ang makitang masaya ang mga bata, nakapagpa-check-up nang libre sina lolo at lola, at naninindigin sa ating prinsipyo at paniniwala.