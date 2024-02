Dyowa ni Bamboo nalantad, mga girlash super selos, na-hurt

Ang daming natuwa, pero ang dami ring nasaktan sa post ni Jolina Magdangal tungkol sa get together ng Rivermaya.

Eh kasi nga, for the first time, nalaman, nakita nila na may asawa na pala talaga si Bamboo, ha!

Ang dami palang faney ang hindi aware na taken na si Bamboo noon pa man. Wala raw kasi silang nakikita na post ni Bamboo ng mga photo na kasama ang dyowa.

Heto nga ang chika ni Jolina:

“Sa thanksgiving get together kagabi, isang dinner na simple, intimate, at sobraaaaang kwelang ‘remembering when they were young’ kwentuhan ang masasabi kong nadagdagan na naman sa surreal moments ko at fangirling.

“Rollercoaster ang feeling kagabi… in a very-very happy and grateful way. Mula sa nakakatawa nilang kwento nung 90s hanggang sa mga laman ng puso nila sa nangyaring concert.

“Punong-puno ang puso ko ng saya para sa asawa ko.”

At `yun na nga, kung ano-anong nakakalokang reaksyon na ang mababasa mo, lalo na sa katabing babae ni Bamboo.

“Zoom talaga kay Bamboo. Akala ko wala siyang lovelife.”

“He also has children, but he opts to maintain a private life.”

“May asawa siya at 2 anak.”

“Bamboo bakit may katabi ka? Sakit naman.”

“Selos ako sa katabi ni Bamboo.”

“Ang sakit noon, ha! Broken hearted.”

“Same here, bakit may katabi na siya?”

“Rare photo ni Bamboo at ng asawa niya.”

“Ayoko na, may katabi na si Bamboo!”

“After so many years, finally nakita ko rin wifey ni Bamboo.”

“Ang ganda ng wife ni Bamboo, ha! Thanks for sharing Jolina.”

Well… (Dondon Sermino)