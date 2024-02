Umaasa si Gabriela party-list Rep. Arlene Brosas na makakapasa sa Kamara de Representantes ang panukalang gawin nang legal ang diborsyo sa Pilipinas.

Sinimulan nang talakayin sa plenaryo ng Kamara ang House Bill No. 9349 o Absolute Divorce Act.

Ayon kay Brosas, inaasahan bago ang buwan ng Marso ay tuluyan nang makapasa sa ikalawang pagbasa ang panukala bagamat aminado siyang dadaan pa ito sa mahabang diskusyon.

Pinanindigan ni Brosas na malaki umano ang maitutulong ng panukala sa maraming kababaihan na naiipit sa isang mapang-abusong relasyon.

Taong 2018 pa umano huling nakapasa sa Kamara sa ikatlong pagbasa ang kahalintulad na panukala kung kaya’t umaasa siya na maaprubahan na rin ito ng kasalukuyang Kongreso.

“Marami-rami tayo na gusto talaga ito. Sa statistics natin, 60% of our people want divorce. Wala lang talagang available remedy na ganoon. Ang mayroon lang legal separation, nullity of marriage, annulment. In which case mahal palagi, matindi, grabe ang proseso. Isa lang ito sa remedies,” dagdag ni Brosas. (Eralyn Prado)