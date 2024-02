Paulit-ulit na lang umano ang sinasabi ng Department of Agriculture (DA) na bababa ang presyo ng bigas ngunit hindi naman ito nagkakatotoo.

“Sa ngayon ay paulit-ulit na lang `yang binabanggit ng DA ang dami nating stock pero nananatiling mataas `yung presyo ng bigas,” ayon kay Cathy Estavillo, tagapagsalita ng grupong Bantay Bigas, sa panayam ng programang “Tele-tinig” ni Benjie Alejandro sa Abante Teletabloid.

“Kasi wala naman silang ginagawa, nananatili sa kamay ng mga pribado `yung kalakalan ng bigas at ng palay,” dagdag pa nito.

Kung seryoso umano ang gobyerno sa pagbaba ng presyo ng bigas, sinabi ni Estavillo na dapat ay ibasura na ang Republic Act No. 11203 o Rice Tariffication Law.

Matatandaang sa isang pahayag ngayong Pebrero, tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. sa publiko na sapat ang suplay ng bigas sa unang kalahating taon ng 2024 dahil sa pagdating ng mga imported at sa nalalapit na anihan sa Marso at Abril.

“We have enough rice supply so prices should remain stable through the first half of the year. Our priority now is market stability,” ayon kay Laure. (Carl Santiago)