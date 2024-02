Isinapubliko ng Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) ang isinagawang pag-aaral nito kung saan natuklasan ang pagkawasak ng halos 20 ektarya ng mga reef o bahura sa West Philippine Sea (WPS) dahil sa mga ginagawang paghuhukay at clam harvesting activities ng China.

Sa isang press briefing nitong Huwebes, inilahad ni AMTI research associate Monica Sato na umaabot na sa 16,353 ektarya ng mga coral reef sa WPS ang napinsala dahil sa pag-harvest ng mga malalaking kabibe ng mga mangingisdang Chinese.

Aniya, popular ang mga higanteng kabibe sa China dahil sa pagkakahawig nito sa elephant ivory na malaki ang halaga at ginagamit sa paggawa ng mga alahas.

“So, because it’s so similar to ivory, it became very popular in Chinese statuary, jewelry, and was sold for very high prices. The most expensive processed giant clam was sold for about $106,000,” ayon kay Sato.

Natuklasan din umano sa kanilang pag-aaral na malaki na rin ang pinsalang idinulot sa WPS ng mga istrukturang itinatayo ng China kung saan ay higit 4,00 ektarya na ng mga coral reef o bahura ang nasira.

Binanggit ni Sato ang mga ginagawang paghuhukay at landfill ng China sa WPS sa pagitan ng mga taong 2013 at 2017 na siyang naging dahilan ng pagkasira ng mga bahura sa nasabing bahagi ng karagatan.

Giit naman ni AMTI Director Greg Poling na tanging ang pamahalaan ng China lamang ang makakapagpatigil sa tuluyang pagkawasak ng yamang dagat ng WPS.