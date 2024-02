Cebuana Lhuillier men’s tennis squad sasabak sa Penang International meet

NAKATAKDANG lumaban ang Cebuana Lhuillier Tennis Team, sariwa pa mula sa tagumpay nito sa PCA Interclub Team Event noong nakaraang taon, sa Penang Sports Club International Invitational Tournament na papalo Pebrero 23 -25 sa Penang, Malaysia.

Tampok sa torneo ang men’s doubles 40, 50, at 60 years above. Dalawampu’t apat (24) na koponan mula sa Malaysia, Indonesia, Taiwan, Singapore at Pilipinas ang makikitaan ng aksiyon sa anim na taong gulang na kaganapan.

Kabilang sa Cebuana Lhuillier squad sina Jean Henri Lhuillier, Derrick Santos, Gilbert Estrada, Jackie Tomacruz, Henry Escalante, Adelo Ruado, Joseph Arcilla, Toto Joven, Jonjon Lim at Gerard Maronilla bilang team captain.

Si Jean Henri Lhuillier, ang pangulo ng UTP, ay nagpahayag ng kanyang pagtitiwala sa mga kakayahan ng koponan.

“Kami ay nagsanay nang husto at determinado kaming ibigay ang aming makakaya at manalo upang magawa namin ang aming marka sa Penang International Tournament,” aniya.

Ang koponan ay itinataguyod ng Cebuana Lhuillier, Lihim Resort, UNWND Hotel at WYP Bar. Ipinagmamalaki ng Smilee Apparel ang koponan bilang opisyal na tagapagbigay ng uniporme nito, na nagpapatuloy sa kanilang partnership matapos i-sponsor ang UTP National Tennis Team sa dalawang matagumpay na internasyonal na torneo na ginanap sa Penang at Perlis noong nakaraang taon. (Abante Sports)