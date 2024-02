Alyssa Solomon, National U pagdidiskitahan Blue Eagles

Mga laro sa Sabado: (MOA Arena)

2:00pm – AdU vs UP (women’s)

4:00pm – NU vs Ateneo (women’s)

BABALIKWAS sa opening game loss ang National University (NU) Lady Bulldogs kontra Ateneo Blue Eagles sa 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament, Sabado, sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Matapos pagbidahan ang Lady Bulldogs sa masaklap na 19-25, 23-25, 22-25 na pagkatalo sa palabang Santo Tomas Golden Tigresses noong nakaraang Linggo, mas iaangat pa ng 6-foot-1 spiker na si Alyssa Solomon ang kanyang hambalos upang subukang pataubin ang magbabawi ring Lady Eagles sa ganap na alas-4 ng hapon.

Bago rito ay kapwa maghahanap rin ng kanilang unang panalo ang Adamson University (AdU) Lady Falcons at University of the Philippines (UP) Lady Maroons sa alas-2.

Hindi nsapat ang iniskor ng 22-anyos na tubong Sta. Rosa, Laguna na 16 puntos mula sa 14 atake at dalawang blocks kasama ang anim na excellent digs upang makabwenamano sana ng panalo ang Jhocson-based lady squad na kinulang rin sa suporta mula kina Vangie Alinsug na may 11 points mula 10 kills at isang block, kabilang ang anim na excellent digs, habang matamlay sa panimulang laro si 2022 Rookie-MVP Mhicaela “Bella” Belen na tumapos ng siyam na puntos mula lahat sa atake kaantabay ang 17 excellent digs at siyam na excellent receptions.

Malaki ang inaasahan sa Lady Bulldogs na dodominahin ang bagong season dulot ng mga nakuhang karanasan sa nagdaang Shakey’s Super League kung saan nagwagi ng MVP at Best Opposite Hitter si Solomon, habang Best Outside Spiker si Belen, Best Middle Blocker si Erin Pangilinan at Best Setter si Camila Lamina.

Nakakuha rin ito ng karagdagang karanasan matapos katawanin ang bansa sa Southeast Asia V.League noong isang taon na nagbigay kay Solomon ng Best Opposite award, habang kinatawan muli ng NU ang bansa sa 2023 Asian Women’s Volleyball Championships sa Nakhon Ratchasima sa Thailand para sa 13th place.

Bago magsimula ang season ay inihayag ng Lady Bulldogs ang kanilang determinasyon na mabawi ang korona laban sa defending champions De La Salle University (DLSU) Lady Spikers, na tangan naman ang malinis na 2-0 kartada katabla ang UST, matapos na walisin sila sa Finals ng 85th season.

Nabawasan ng mahahalagang manlalaro ang NU kina setter Joyme Cagande, spiker Princess Robles at libero Jennifer Nierva.

(Gerard Arce)