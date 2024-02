Alex Eala, kakampi kinapos sa women’s doubles tourney

NABIGONG makausad ang 2022 US Open Junior women’s champion na si Alexandra “Alex” Eala at ang kapareha nito na si Ali Collins ng Great Britain matapos makalasap ng 6-3, 6-4 pagkatalo sa doubles event ng sa International Tennis Federation (ITF) W75 tournament sa Complexo Desportivo do Monte Aventino sa Porto, Portugal.

Hindi nakayanan ng 18-anyos na Globe Ambassador at Hangzhou Asian Games double bronze medalist na si Eala at kakping si Collins ang tatag ng second seed na sina Anna-Lena Friedsam ng Germany at Alicia Barnett ng Great Britain tungo sa pagkalasap ng kabiguan sa loob lamang ng dalawang set.

Bago ito ay una munang pinatalsik ni Eala ang nakatapat na eighth seed na si Katarina Kavatska ng Ukraine, 6-0, 6-3, para makamit ang kanyang silya sa quarterfinals ng singles competition, kagabi ay sumasabak na din ito sa quarters habang isinusulat ang balitang ito.

Kinailangan lamang ng 18-anyos na Globe Ambassador at World No. 184 ang mahigit isang oras upang pataubin ang nakatapat na si Kawatska upang makabalik sa pagtuntong sa quarterfinals matapos maputol ang sunod-sunod na kampanya sa nakalipas na Mubadala Abu Dhabi Open nakaraang buwan.

(Lito Oredo)