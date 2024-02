HINATULAN ng korte ng 15 taong pagkakakulong ang isang 41-anyos na lalaki na umatake sa 65-anyos na Pinay sa Manhattan, New York noong Marso ng 2021.

Bukod sa 15-taong pagkakabilanggo dahil sa isang bilang ng kasong assault in the first degree of hate crime, isa pang bilang ng possession of a weapon in third degree ang kinaharap ng akusadong si Brandon Elliot nang atakihin nito ang biktimang si Vilma Kari sa 43rd st. sa West Side ng Manhattan noong Marso 29, 2021.

Sa rekord ng korte, patungo sana si Kari sa simbahan nang nakasalubong niya si Elliot.

Sinabihan siya nito ng “ You don’t belong here” at saka itinulak. Bumagsak si Kari sa kalsada at saka siya paulit-ulit na sinipa ni Elliot.

Si Elliot ay isang homeless at on parole matapos na magsilbi ng 20 taon sa kulungan dahil sa pagpatay sa sariling ina.

Depensa naman ng abogado ni Elliot na si Jaime Niskanen-Singer, nagsisisi na ang kanyang kliyente sa kanyang ginawa dagdag pa na mayroon umano itong mental issue.

Samantala, sinabi ni Manhattan District Attorney Alvin Bragg na tinarget talagang saktan ni Elliot si Kari dahil isa itong Filipino.

Sa araw ng pagbaba ng hatol sa New York court, hinarap ni Kari si Elliot na bagamat pinatawad na niya ay dapat pa rin itong parusahan sa kanyang ginawa.

Nanawagan din si Kari sa mga biktima ng hate crime na huwag silang mawalan ng pag-asa at umasang darating ang panahon na mabibigyan sila ng katarungan.

“For those who were impacted by a crime like mine, a hate crime, I want to say: just wait, there’s justice. Don’t lose hope. I hope to see justice served before any victim is paroled, especially for those who have mental health issues. They should truly be given the opportunity to heal while in prison, receiving whatever tests, medicines, and rehabilitation they need. That’s what I would suggest our legislators do something about,” saad ni Kari.

(Edwin Balasa)