LUMIKHA ng bagong record sa chess ang isang walong-taong gulang na bata nang ideklara ito bilang pinakabatang player na nakipagtagisan ng galing at tumalo sa isang 37-anyos na grandmaster.

Ayon sa ulat ng Chess.com, ang host at nagsisilbing news at social networking website ng nasabing sports, tinalo ng batang si Ashwath Kaushik ng Singapore si Jacek Stopa ng Poland sa fourth round ng classic tournament game na idinaos sa Burgdorfer Stadthaus Open sa Switzerland.

Hawak dati ni Leonid Ivanovic ng Serbia ang nasabing record noong nakaraang buwan lang. Mas matanda siya kay Ashwath ng limang buwan.

Samantala, hindi naman inakala ni Ashwath na magagapi niya si Stopa.

“it was really exciting and amazing. I felt proud of my game and how I played, especially since I was worse at one point but managed to come back from that,” ayon pa sa pinakabatang chess player.

Sinabi naman ng ama ni Ashwath na si Sriram na nasorpresa siya sa husay ng kanyang anak bilang isang chess player lalo pa at wala umanong mahilig sa sports sa kanilang pamilya.

“Every day is a new discovery and we sometimes stumble in search of the right pathway for him,” ani Sriram.

Ipinanganak si Ashwath sa India noong 2015. Sa batang edad, marami na siyang napanalunang tournament sa buong daigdig hanggang tanghalin siyang World Under-8 Rapid champion noong 2022.