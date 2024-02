Mga ka-Misteryo tunay ngang nasa planetang ito ang mga ET being o Ekstraterestriyal. Tulad na lamang ng pag-amin sa Misteryo ng isang nilalang mula sa Pleiades.

Yan ang paksa natin ngayon”Basta may Misteryo Alamin Ang Totoo!”

Itago natin sa pangalang ALAS ang taong umamin na siya ay taga-Pleiades.

Misteryo: “Paano mo naramdaman na galing ka nga sa Pleiades. Nagpunta ka ba o dinala ka ba doon?”

ALAS: “Ipinakita sa akin ng guides ko yung pinanggalingan ko at namangha ako kaşı nang tignan ko sa astronomical map, nanggaling kami sa Big Dipper.”

Sinaliksik ng Misteryo ang Big Dipper at ito nga ay grupo o cluster ng pitong malalaking star na kilala sa Greek Mythology na 7 sisters na pawang mga anak ng mag-asawang Atlas at Pleione. Ito ang Pleiadian cluster na nasa loob ng Great Bear constellation o Ursa Major na nakikita sa Northern Hemisphere.

Misteryo: “Ipinaliwanag ba sayo kung ano ang mission mo sa Earth?”

ALAS: “Yea they told me if humans ask me everything about the Universe then I will answer. Pleiadians are known to be keepers of Universal knowledge kaya ganun bigla ko na lamang sinasabi ang sagot sa anumang tanong.”

Misteryo: “Patunay ito na hindi ka lang guided ng Pleiadians but you is a Pleiadian that can guide Earthlings. Nakakamangha nga na malaman na isa kang taga-ibang planeta.”

ALAS: “Sinabi din sa akin ng ancestors ko na naging stubborn lang ako noon o matigas lang ang ulo ko as human being but NOW I’m awakened.”

