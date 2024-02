Sy babalibag sa Dutch Open Sambo

Tatangkaing makasungkit ng panibagong gintong medalya ng apat na miyembro ng Philippine Sambo national team sa pangunguna ni six-time World medalist Sydney Sy-Tancontian sa darating na DSI Dutch Open Sambo 2024 na nakatakdang ganapin simula Marso 1-3 sa Sports Hall ‘Trefkoele Plus’ Dalfsen, Netherlands.

Kasunod ng matagumpay na kampanya sa 2023 World Championships sa Yerevan, Armenia nung Nobyembre, muling magbabalik sa kumpetisyon ang Southeast Asian Games multi-medalist upang sagupain ang mahuhusay na European Samboist kasama ang kapatid at 2019 SEAG Games Sambo gold medalist Chino Sy-Tancontian, Aislyn Agnes Yap at playing-head coach Ace Larida sa three-day tournament.

Sasabak si Sydney sa paborito nitong +80kgs women’s category, habang sina Chino ay lalaro sa men’s -98kgs, Yap sa women’s -80kgs at Larida sa Masters division.

“This is a high-level tournament in Europe, that’s why we’re expecting tougher matches against the best athletes in the world in this tournament specially Russia, but I’m hopeful and confident na maganda ang ipapakitang laro ng ating mga athletes because they trained hard consistently so that they’ll achieve the best performance for our country,” pahayag ni Pilipinas Sambo Federation Inc. President Paolo Tancontian, na magiging parte rin ng delegasyon ng bansa kasunod ng malaking tulong at suporta ng Philippine Sports Commission at ni Senador Bong Go.

Nakatakdang umalis ang grupo patungong Netherlands sa darating na Lunes upang dumalo pa sa weigh-in at akreditasyon, kung saan kaantabay rin ng naturang torneo ang pagkakaroon ng coach’s seminar na pangungunahan ng International Sambo Federation.

(Gerard Arce)