Sun Dance namumuro

Horse-to-beat ang Sun Dance sa PHILRACOM Rating Based Handicapping System na lalarga ngayong Biyernes sa Metro Turf, Malvar – Tanauan City sa Batangas.

Pinapatok ng tatlong karera tipsters sa programa ang Sun Dance na sasakyan ni reigning Philippine Sportswriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee John Alvin Guce.

Kaya naman paniguradong markado ang Sun Dance ng mga liyamadista paglarga ng karera sa Race 3 ngayong gabi kung saan nakalaan ang P15,000 added prize na ikakalat sa unang tatlong kabayong tatawid sa meta.

May distansyang 1,200 meter race, ang ibang kalahok ay sina Coal Digger, El Mundo, Sapin Sapin, Cash Is King, Speed Revolution, My Sweet Valentine at I’ll Be There.

Ayon sa komento ng mga karerista sa social media, posibleng magbigay ng magandang laban kay Sun Dance ang kalahok na sina El Mundo at Cash Is King.

Hahamigin ng mananalong kabayo ang P11,000 karagdagang premyo na event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Kukubra din ng P4,500 ang breeder ng mananalong kabayo habang tig-P1,000 at P500 ang second at third, ayon sa pagkakasunod.

(Elech Dawa)