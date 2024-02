Single4life: Ano ang sign na buhay binata o dalaga ang asawa mo?

‘DI PAPIPIGIL ang walang hanggang kulitan, bardagulan, at halakhan na hatid ng Kalogan! Kasama pa rin ang Pambansang Pantanggal Umay, Kaka Marc Logan at Sassy Beshy, DJ Malen Dy. Malaman ang naging talakayan sa KalyeTOK noong Martes, February 20, 2024 kung saan tinalakay ang “SINGLE4LIFE: ANO ANG MGA SENYALES NA BUHAY BINATA/DALAGA ANG ASAWA MO?” kasama si mag-asawang si Coach Dreus at Coach Love o mas kilala biyang The Co-Show PH!

Ayon sa coaches, tatlo ang major na senyales kung papaano mo makokonsidera na buhay binata ang asawa mo.

“First sign is madalas hindi kasama ang asawa mo s amga desisyon mo sa buhay.. Ang nangyari d’yan is diba nung single ka nasanay ka na ikaw lang, tapos di ka nakapag-adjust na may asawa ka na”

Dagdag pa, pinaliwanang ng coaches na kapag may asawa ka na, dapat ay fully committed na dahil you’re already as ONE. Katulad nalang sa usaping pera na dati ang tinutulungan mo lang magulang mo o family mo. Pero pag nag-asawa na, ang priority na dapat umano ay ang expenses ng family. Sign ng pagiging buhay single ay kapag sinosolo lang ang pera na dapat ay para sa buong pamilya. Bukod dyan, senyales din umano ang pagiging open sa kabilang kasarian. Kabilang na rin ang pag l-like ng post at pag-co-comment sa social media.

“Minsan ang senyales ng isang nagbubuhay binata o dalaga ang asawa ay yung nag-eentertain ka pa ng thoughts of the opposite sex.”

Delikado rin umano ang pakikipag-kaibigan dahil maaring mag resulta sa tukso. May mga pagkakataon pa umano na may mga asawang nagtatanggal ng singsing kapag lumalabas.

Nang tinanong naman kung ito lang ba ay phase, ito umano ay ‘di dapat tratuhin na parte ng pag-aasawa dahil maaaring ma-normalize ito sa mga mag-asawa

“Ideally, it’s not supposed to be a phase of marriage kasi pagsinabi nating phase of marriage, ay parte pala ito, welcome pala ito.. Nakakatakot yan”

“Last sign is hindi ikaw ang trop priority.. Kapag nag-asawa ka na, ang pinaka priority mo na (dapat) ay ang asawa mo.. ‘Pag ang priority ng asawa mo ay ang barkada niya, ang trabaho niya, ang hobbies niya, ang bisyo niya or minsan mas priority niya ay ang extended family niya over you, yan pa rin ang sign na buhay binata o dalaga ang isang tao.”

Nagbigay naman ng tips ang The Co-Show PH kung ano ang dapat gawin kung sakaling makita ang mga senyales na itl sa iyong partner.

“Kapag nakikita mo na yung mga signs na to, wag mo siyang ipagbalewala. Kailangan mo siyang i-assess sa asawa mo.. Di dapat hiwalayan kaagad. Sa buhay mag-asawa, di dapat maging option ang hiwalayan. Kailangan sabihin mo sa asawa mo ang nararamdaman mo.”

Idiin din ng coaches na ‘di solusyon ang pagrerebelde sa asawa kapag may di magandang nangyayari. Dapat din maging maingat sa mga kinakaibigan kung gustong mag work ang relasyon dahil maaari rin umano itong maging bad influence na magbibigay ng negatibong epekto sa mag-asawa.

“Para sa mga mag-asawa, you check kung ano yung vision niyo.. Work hard for the family, give time for the family, begin to talk to each other, affirm each other.”

Kaabang-abang ang mga susunod pa na eksena sa KaLogan kaya wag magpahuli at tumutok na Lunes hanggang Biyernes, alas dos ng hapon sa Abante Teletabloid Pages!