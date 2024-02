Namigay ng bangka ang tanggapan nina Speaker Ferdinand Martin Romualdez at Tingog party-list na pinamumunuan ni Rep. Yedda Marie Romualdez sa may 50 mangingisda sa Navotas.

“Sa ating mga minamahal na mangingisda, kayo po ang tunay na yaman ng Navotas. Sa inyong patuloy na pagsusumikap sa araw-araw, asahan n’yo na laging nakaagapay ang Tingog Partylist,” sabi ni Rep. Yedda, na dumalo sa event na ginanap sa Navotas Sports Complex.

Ang mga bangka ay binili gamit ang personal na pera ng mag-asawang Romualdez.

Bukod sa mga bangka, binigyan din ang may 1,000 mangingisda ng P5,000 cash assistance sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations (AICS) program ng Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Sa kanyang talumpati ay nagpasalamat din si Rep. Yedda sa mga lokal na opisyal ng lokal na pamahalaan at kinilala ang pagsusumikap at dedikasyon ng mga mangingisda.

Dumalo sa pagtitipon sina Navotas Rep. Tobias Reynald Tiangco, Mayor John Reynald Tiangco, Vice-Mayor Tito Sanchez, at iba pang lokal na opisyal ng siyudad.

