Rico Blanco flinex date nila ni Maris Racal

Marami ang natuwa nang i-flex ni Rico Blanco sa kanyang social media accounts ang date nila ng girlfriend na si Maris Racal.

Finally ay nakapag-date na nga sina Rico, Maris after ng napakaraming ganap sa kani-kanilang career lately.

Caption ni Rico sa ilang pictures nila ni Maris, pati sa pa-red roses niya sa girlfriend, “Finally nakapag date din (with smiling face emoji). Both been so busy lately but always thankful for all the blessings (with red heart and praying hands emojis).”

Kilig-kilig naman ang fans sa post na iyon ni Rico.

Sabi nga ng mga faney, lovely couple raw sina Rico, Maris.

Nakakatuwa rin daw na talagang pinost ni Rico ang pictures na magkasama sila ni Maris.

At least daw naglaan ng oras si Rico for Maris.

Marami rin sa mga nakatsikahan namin ang nagsabing kitang-kita sa mga mata ni Maris ang kasiyahan sa date nilang ‘yon ni Rico.

Siyempre, kahit click ngayon ang tandem ni Maris kay Anthony Jennings sa ‘Can’t Buy Me Love’ ay hindi naman maitatagong si Rico ang talagang nakakapagpaligaya sa dalaga.

Na magaling lang talagang umarte si Maris kaya ang fans ay kilig-kiligan sa kanila ni Anthony.

Pero inaarte nga lang daw iyon nina Maris, Anthony dahil in real life ay si Rico nga ang nagpapakilig sa dalaga.

May mga tinanong din kami na nagsabing bilib sila dahil matatag daw ang relasyon nina Rico, Maris.

Para sa mga nakakakilala rin sa kanila, naniniwala ang mga ito na magtatagal ang relasyon nina Rico, Maris.

So bongga!

(Jun Lalin)