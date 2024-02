Raymond Gutierrez grabe suporta kay Richard

Marami ang natuwa nang i-post ni Richard Gutierrez ang tungkol sa bagong Kapamilya project na gagawin niya very soon.

Caption ni Richard sa ilang pictures (na ang isa ay kasama niya ang ABS-CBN big bosses na sina Ms. Cory Vidanes at Direk Lauren Dyogi), “New beginnings. Fresh start. Excited for this new chapter with my @abscbn family and thankful for their continued support. Looking forward to sharing more with you in the near future.

“Glory to the most High.”

Isa sa mga nagkomento sa post na iyon ni Richard ay ang twin-brother niyang si Raymond Gutierrez.

Sabi ni Mond, “Very excited about this new concept!”

Actually, isa si Mond sa mga nagpunta sa meeting na iyon kung saan ay nagprisinta ng tatlong concept kay Richard ang mga taga-ABS-CBN.

May mga nag-isip nga na baka kasama si Mond sa creatives ng new show ni Richard.

Pero kuwento sa amin ni Mond nang maka-chat namin siya, “No. Chard asked me to attend because they were presenting three concepts for his next show. So he wanted my advice. The project we chose is so nice.”

Actually may ibang lakad talaga si Mond, pero dahil nagpasama sa kanya si Richard ay nag-cancel daw siya ng meeting.

“Yeah… I canceled another meeting so I can go with him,” sey ni Mond.

Nakakatuwa nga ang pagiging supportive ni Mond kay Richard. Pagdating sa kakambal ay talagang naglalaan ng oras si Mond.

Samantala sa chat naman namin kay Richard, ikinuwento namin sa kanya na maraming natuwa na sobrang supportive sa kanya ni Mond.

“Siyempre sobrang happy ko rin na sumama si Mond. Tumulong si Mond which concept ang mas ok. Pareho naman kami ng pinili.

“Excited ako for this new project,” sey ni Richard.

At ngayon pa nga lang ay pinaghahandaan na ni Richard ang bagong serye niya sa Kapamilya.

(Jun Lalin)