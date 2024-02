Proteksyunan ang kapakanan ng mga manggagawa sa pelikula at telebisyon

Noong Lunes, February 19, nakapasa na sa third and final reading sa Senado ang Senate Bill No. 2505, o kilala rin bilang Eddie Garcia bill. Bilang co-author, layunin natin na bigyan ng sapat na proteksyon at benepisyo ang mga manggagawa sa film and television industry na malaki ang naging ambag sa sining at kultura ng ating bansa. Ito ay ipinangalan sa yumaong aktor at direktor na si Eddie Garcia, na isa sa mga artistang ating hinahangaan.

Nagpapasalamat ako sa aking mga kasamahan sa Senado, lalo na kay Senator Jinggoy Estrada, ang pangunahing sponsor ng panukalang batas, at kay Senator Robinhood Padilla, ang principal author nito.

Naniniwala ako na mahalaga ang papel ng sektor na ito sa paghubog at pagpapakita ng kultura ng ating lipunan, pati na rin sa pagbibigay ng trabaho at kabuhayan sa maraming manggagawang Pilipino sa harap at likod ng kamera. Sila ay mga bayani na nagtatrabaho nang araw at gabi para makapaghatid ng aliw at serbisyo sa bawat Pilipino, lalo na po noong panahon ng COVID-19 pandemic.

Kaya naman isa sa mga layunin ng Eddie Garcia Bill ay ang magbigay ng mga hakbang, katulad ng pagsunod sa mga kasalukuyang health and safety laws, tulad ng Mental Health Act, at Occupational Safety and Health Standards Law. Dagdag dito, ang naturang panukala ay naglalayong magtatag ng isang movie and television industry tripartite council na binubuo ng mga kinatawan ng gobyerno at mga kinatawan ng mga employer at worker sa industriya ng pelikula at telebisyon.

Buong puso rin akong sumusuporta sa Metro Manila Film Festival bilang miyembro ng Executive Committee nito. Sa pamamagitan ng MMFF, nabibigyan ng pagkakataon ang mga Pilipinong filmmaker na ipakita ang kanilang mga obra at makatulong sa pag-unlad ng industriya ng pelikula sa bansa.

Bukod diyan ay pumasa na rin sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado ang SBN 2534, o ang proposed P100 Daily Minimum Wage Increase Bill. Bilang isang co-author at co-sponsor nito, naniniwala tayo na nararapat lamang na bigyan ng mas mataas na sahod ang mga manggagawang Pilipino lalo na ang minimum wage earners.

Samantala, noong February 15, naging panauhing pandangal din tayo sa 5th Anniversary ng National Integrated Cancer Control Act sa Davao City kung saan inilunsad din ang Philippine Integrated Cancer Control Strategic Framework 2024-2028. Kamakailan ay tumanggap din tayo ng pagkilala bilang isang “cancer warrior” dahil parte ng ating adhikain na itaas ang kamalayan at isulong ang early detection ng sakit na kanser sa buong bansa.

Pagkatapos ay binisita rin natin ang Malasakit Center sa Southern Philippines Medical Center kung saan namigay tayo ng lugaw sa mga pasyente at frontliners. Sa ospital, sinaksihan din natin ang inagurasyon ng Cardiac Catheterization Laboratory I sa paanyaya ni SPMC Chief Dr. Ricardo Audan. Hindi na kailangan pang bumiyahe ng mga pasyente papunta sa Maynila dahil pwede na silang magpagamot dito sa SPMC Heart Institute.

Sa Davao City pa rin, dumalo rin tayo sa 4th Provincial Indigenous People Mandatory Representative Assembly ng Surigao del Sur Chapter na ginanap naman sa Royal Mandaya Hotel sa imbitasyon ni Provincial Board Member Jimmy Guinsod kung saan pinahalagahan natin ang kapakanan ng ating IPs na ating patuloy na sinusuportahan.

Noong February 16, dumalo rin tayo sa 17th Mindanao Development Authority Board of Directors Meeting sa Davao City pa rin. Sa pagtitipon, inihayag natin ang ating patuloy na suporta sa kapakanan at karapatan ng ating kapwa Mindanaoans.

Nakibahagi rin ang aking opisina sa inagurasyon ng Betwagan Bridge sa Sadanga, Mountain Province. Bilang Vice Chair ng Senate Committee on Finance, tumulong tayo upang mabigyan ng sapat na pondo ang proyekto.

Noong Linggo, February 18, nagpakita naman tayo ng suporta sa ginanap na Liga ng mga Barangay-Northern Samar Chapter seminar sa Pasay City sa paanyaya nina Board Member Arturo Dubongco at Councilor Bea Amande. Binigyang-diin natin ang kahalagahan ng disaster preparedness and resilience sa ating mga komunidad.

Kahapon, February 21, personal nating dinaluhan ang ika-104 Founding Anniversary ng Marinduque sa imbitasyon ni Governor Presbitero Velasco. Nakasama rin natin ang ilang opisyal kabilang sina Vice Governor Adeline Angeles, Boac Mayor Armi Dela Cruz, Vice Mayor Mark Seno at iba pang local officials.

Samantala, nagkaroon ng turnover at blessing ng Super Health Center sa President Roxas sa Cotabato province na dinaluhan ng aking tanggapan kasama si Mayor Jonathan Mahimpit.

Nitong nakaraang linggo, tumulong ang aking Malasakit Team sa 12 na biktima ng sunog sa Mati City; tatlo sa Binuangan, Misamis Oriental; tatlo sa Norala, South Cotabato; 31 mula sa iba’t ibang purok sa Brgy. Calumpang at Siguel, General Santos City; at 226 sa Cagayan de Oro City at tatlo naman sa Iligan City.

Tumulong din tayo sa mga kabataang kalahok sa “Isang Isla, Isang Probinsya” One DavNor Samal Youth Project sa Island Garden City of Samal, kasama si Councilor Renz Allan Lacorte at ang Sibol Samal Youth. Nakibahagi rin ang aking opisina sa isang medical mission sa Cavite City kung saan nakapag-abot tayo ng tulong sa 300 senior citizens kasama ang ASIAN School of Advance Technology.

Naghatid din ang aking opisina ng tulong sa 294 Typhoon Egay victims sa Don Salvador Benedicto at 30 naman sa Cadiz City, sa Negros Occidental. Sa Antique, tumulong tayo sa 86 na Typhoon Egay victims mula sa Culasi, Hamtic, Barbaza at San Remigio. Natulungan din ang anim na residente ng Libacao, Aklan. Nakatanggap din ang mga benepisyaryo ng tulong mula sa NHA sa ilalim ng programang aking isinulong noon para may pambili sila ng pako, yero at iba pang materyales sa pagkukumpuni ng kanilang nasirang tahanan.

Namahagi rin ng suporta ang aking opisina sa 169 displaced workers sa Lian, Batangas kasama si Vice Governor Mark Leviste; 63 sa Sampaloc, Manila kasama ang grupo ng senior citizens doon; 60 sa Asuncion, Davao del Norte; at 197 sa Koronadal City, South Cotabato kasama si Vice Governor Arthur Pinggoy. Nabigyan din sila ng pansamantalang trabaho mula DOLE sa ating pamamagitan.

Kasama naman ang tanggapan ni Senador Robin Padilla ay namahagi rin kami ng dagdag-tulong kasama si Konsehal Eric Gonzales sa 300 na mahihirap na residente ng Pasig City.

Muli, nais kong ipaabot ang aking taos-pusong pagpupugay at pagmamahal sa lahat ng mga manggagawang Pilipino. Magtulungan tayo para maiangat ang antas at kabuhayan ng ating mga kababayan lalo na ang mga mahihirap at nangangailangan. Bilang inyong Mr. Malasakit, patuloy akong tutulong sa abot ng aking makakaya dahil ang tangi kong bisyo ay magserbisyo sa inyong lahat!