PLDT, Davison giniba Galeries Tower

Mga laro sa Sabado

(Smart Araneta Coliseum)

2:00pm – Chery Tiggo vs Strong Group

4:00pm – Cignal vs Akari

6:00pm – Creamline vs Farm Fresh

Malinaw na malinaw ang ipinakitang kuneksyon ng mga manlalaro ng PLDT high Speed Hitters higit na si Filipino-Canadian spiker Savanah Dawn Davison upang pabagsakin ang tore ng Galeries Tower Highrisers.

Dominanteng straight set win ang kinana ang PLDT, 25-22, 25-6, 25-9, sa unang laro ng nakalatag na double-header ng 8th PVL All-Filipino Conference, Huwebes ng hapon na ginanap sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City.

Humambalos ang 25-anyos na 5-foot-6 spiker ng kabuuang 19 puntos mula sa 16 atake, dalawang blocks at isang ace kasama ang siyam na excellent digs at walong excellent receptions para sa buena-manong panalo ng PLDT sa mahabang kumperensya.

“I was so excited to be here in the 2024 conference, this one, and therefore moving forward. I am excited to celebrate with the people that we have, you know the additions, feels great to that,” wika mni Davison. “It’s a good start and its first game and there’s to many to look forward so excited to do it with the girls.”

Sumegunda rin sa puntusan si Jules Samonte na rumehistro ito ng double-double sa ng 15 puntos mula sa 10 atake, apat na blocks at isang ace, kasama ang 10 excellent digs, habang may ambag rin Fiola Ceballos na pitong puntos at tatlong receptions at tig-apat na puntos nina Jessey De Leon at Majoy Baron, gayundin si Kim Fajardo sa 11 excellent sets at dalawang puntos.

Matapos ang palabang pagpapakita ng Galeries sa first set ay tila gumuho naman ang laro nito sa second set kasunod ng mas tuminding depensa kaantabay ang mainit na opensa ng High Speed Hitters sa pangunguna sa atake ni Samonte, habang naging mahusay naman ang pamamahagi ng bola ni Fajrado upang makakulekta ng 15 atake at tatlong aces, kasama ang pitong errors ng Galeries.

“I think we just focus on our basics, serve and pass, it always begins there, unforced errors obviously, we tried to trim them out and, from therefore I feel like we’re just keeping control our side before, you know volleyball, you get messed up from both sides, but we step things on our side and I think that’s what the girls do,” eksplika ng manlalaro galing ng University of Oklahoma.

Walang manlalaro ang tumapos ng double figures para sa Galeries na pinangunahan ni Norielle Ipac sa pitong puntos, at sina France Ronquillo at Shola Alvarez na kapwa may apat na puntos, habang nagsubi naman ng double-double si Alyssa Eroa ng 19 excellent digs at 10 excellent receptions.

Nakatakdang harapin ng PLDT ang kanilang ikalawang panalo laban sa NXLed Chameleons sa susunod na Martes, Pebrero 27 sa unang laro sa alas-4 ng hapon, habang hahanap ng mababawian ang Galeries kontra sa Cignal HD Spikers sa Marso 2 sa unang laro sa alas-2:00 ng hapon.

(Gerard Arce)