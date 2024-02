Paulo Avelino binira mga namimirata 

Hindi na nakatiis ang Kapamilya actor na si Paulo Avelino sa mga namimirata ng TV shows at movies kaya kumuda na ito sa socia media.

Pinost kasi ng kanyang bagong ka-love team na si Kim Chiu sa X (dating Twitter) na nakakuha na ng two million views ang kanilang TikTok video para sa promotion ng upcoming series nila na ‘What’s Wrong With Secretary Kim’.

Post ng Chinita Princess, “2M views in less than 24hours boss @mepauloavelino paano ba ‘yan?”

Dahil viral nga ito, hinamon niya si Paulo na sumayaw naman sa kanilang next video.

“I think, ikaw naman ang sumayaw sa next TikTok, ako naman ang mag chips! Deal??? #WWWSK this march 2024 only on @Viu_PH.”

Game raw si Paulo basta walang mag-pirata sa kanilang bagong series.

“Kung walang pirata na lumabas ng WWWSK (‘What’s Wrong With Secretary Kim’) ‘pag labas sa @Viu_PH . Kung meron kahit isa… Pass na ako,” reply niya sa post ni Kim sa X.

May isang netizen ang nagsabing smart ang naging idea ng award-winning actor, pero may isa namang nag-reply sa kanya na, “Hahaha, imposible yan.”

Hindi na nga nakatiis si Paulo at nag-reply siya at kumuda siya laban sa pamimirata.

“Bakit naman po imposible? Industriya po namin ang nalulugi sa pamimirata ng mga tv show o pelikula. Hindi lang po kabuhayan namin ang apektado kundi pati narin ang kabuhayan ng lahat ng taong nagta-trabaho sa likod ng camera. Hindi niyo sila nakikita o kilala pero apektado rin sila,” paliwanag niya.

“’Wag niyo pong gawing normal ang pamimirata ng mga palabas,” dagdag niya pa.

Napa-reply tuloy ang Viu Philippines sa post ni Paulo, at sey nila sa social media, “‘Wag niyo ginagalit si Vice Chairman!”

Vice Chairman kasi ang magiging tawag sa role ni Paulo sa ‘What’s Wrong With Secretary Kim”.

Nakakatuwa ang malasakit ni Paulo sa entertainment industry na pinapahirapan ng mga piracy.

Marami Rina g mga netizen ang natuwa sa kanya dahil ginagamit niya ang kanyang platform sa tama at paliwanagan ang netizen sa masamang dulot ng pamimirata at pagsuporta ng mga pirated content.

Sana ay tularan si Paulo ng iba pang mga artista, ha! Na sama-sama ang lahat kontra sa mga pirata!