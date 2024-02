Parking attendant 3 beses tiningga sa ulo

PERSONAL na alitan umano ang motibo sa pagpatay sa isang 63-anyos na parking attendant matapos itong baunan ng tatlong bala sa ulo ng nag-iisang gunman habang naglalakad ang una para bumili ng alak kahapon nang umaga sa Pardo, Cebu City.

Dead on the spot dahil sa tinamong tatlong tama ng bala sa ulo at katawan ang biktimang si Juan Ordenieza, residente sa Cabancalan 2, Barangay Bulacao sa nasabing bayan.

Base sa salaysay ng kaibigan ng biktima na hindi na binanggit ang pangalan, bibili sana ng alak ang biktima sa isang tindahan nang lumitaw ang gunman sa likod nito pasado alas-nuwebe nang gabi.

Matapos ang ilang saglit ay nakarinig umano siya ng dalawang sunod na putok ng baril at nakita na lang niya na nakahiga na ang biktima sa kalsada.

Isang putok pa sa ulo ang sinunod ng gunman bago ito tuluyang tumakas.

Sinabi ni Police Major Jeciree Basitao, hepe ng Inayawan Police Station, na kilala na nila ang suspek pero tumanggi muna itong isapubliko ang pangalan nito.

Personal na alitan umano ang posibleng motibo ng krimen.

Patuloy naman ang hot pursuit operation laban sa suspek.

(Edwin Balasa)