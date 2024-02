Paolo Ballesteros nawawala sa ‘Eat Bulaga’

Maraming Dabarkads ang nagwo-worry dahil akala nila ay binuwag na ang JoWaPao sa ‘Eat Bulaga’.

Ilang linggo na kasing hindi napapanood sa TV5 noontime show ang isa sa mga miyembro ng trio na si Paolo Ballesteros.

Kasi nga naman daw, usually ay ilang araw lang kapag absent sa show si Paolo, pero this time nga raw ay ilang weeks na siyang hindi napapanood. Eh ang JoWaPao pa naman ang isa sa inaabangan lalo na kapag ‘Sugod Bahay Mga Kapatid’ ang segment, taos wala nga si Paolo.

Maski nga ang mga netizen ay hinahanap siya at hindi na nakatiis kaya nag-post na sila sa X (dating Twitter) at tinag nila ang official account ng ‘Eat Bulaga’.

Sey ng isang netizen, “Kailan po babalik si Dabarkads Paolo Ballesteros?”

“Secret walang clue,” reply naman ng X account ng ‘Eat Bulaga’.

Ayon sa nakalat naming chika ay ongoing daw ang shoot ng third season ng ‘Drag Race Philippines’ kung saan si Paolo ang host at mapapanood na nga raw ito later this year sa mga streaming platforms.

Maski nga ang isa mga main judge ng nasabing drag competition na si KaladKaren ay ilang gabing wala sa primetime news program na ‘Frontline Pilipinas’ at noong Miyerkoles nga lamang nakabalik.

Sa post nga ni KaladKaren sa kanyang Instagram story ay na-miss niya raw ang mga kasama niya sa nasabing newscast.

Samantala, gusto muna raw mag-focus ni Mama Pao sa nasabing drag show kaya minabuti muna niyang hindi lumabas sa ‘Eat Bulaga’.

Tama naman kasi, makain nga sa oras ang pagmi-makeup at paghahanda sa look niya bilang isang drag queen, kaya malabo talaga siyang makapag-‘Eat Bulaga’ muna, ha!

I’m sure marami na ang excited na bumalik si Paolo sa noontime show!

Samantala, pinag-iingat ng ‘Eat Bulaga’ ang netizens sa mga fake base sa post nilang ito sa X:

“Iwas tayo sa FAKE, dapat doon tayo palagi sa LEGIT! Kung may mga tanong pwede kayo mag-message sa Official TVJ Facebook page o i-mention kami rito sa aming Official X account.”

(Byx Almacen)