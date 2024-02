P398M puslit na yosi nasabat

ABOT sa P398 milyon na halaga ng mga puslit na sigarilyo ang nasabat ng mga tauhan ng Philippine Navy (PN) mula sa isang Indonesian vessel sa Tawi-Tawi kamakailan.

Kasunod nito’y pormal na hiniling ng PN sa pamamagitan ng kanilang Naval Task Force 61 Units ng Naval Forces Western Mindanao (NFWM) sa Bureau of Immigration (BI) ang pagdeport sa mga dayuhang smuggler.

Nasabat ng mga tauhan ng NFWM sa karagatan ng Tawi-Tawi ang cargo vessel na naglalaman ng mga puslit na sigarilyo matapos itong makatanggap ng ulat na may kahina-hinalang sasakyang pandagat na kargado ng mga illegal na droga at iba pang kontrabando na ilulusot sa karagatang nasasakop ng NFWM.

Agad bumuo ng team ang PN kasama ang 2nd Marine Brigade, isang team mula PDEA at composite intelligence team muila sa Marines at Air Force.

Nagsagawa ang mga ito ng maritime patrol (MARPAT) at maritime interdiction operation (MIO) hanggang masabat nila ang cargo vessel na MV Samson na may sakay na 10 Indonesian crew sa timog ng Pearl Bank sa Tawi-Tawi.

Bumulaga sa mga awtoridad ang libo libong mga kahon ng sigarilyo na nakalagay sa cargo hold ng vessel.

Dinala ng mga awtoridad ang barko sa Bongao Port at doon siniyasat ng mga tauhan ng local Bureau of Customs (BOC) at PDEA bago Itinurn-over sa BOC – Zamboanga.

Kabilang sa isinagawang imbentaryo ng mga awtoridad ang 5,277 master case at 289 ream ng mga kahon ng undocumented cigarette at 861 kahon ng undocumented tobacco cut filler na tinatayang may market value na P398,553,592

(Ronilo Dagos)