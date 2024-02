Odette Quesada sinuportahan si Regine Velasquez-Alcasid

Bibilib ka sa galing makisama ni Odette Quesada!

Kahit kababalik lang niya sa San Francisco, California nitong weekend mula sa Pilipinas dahil sa tatlong shows nila ni Ogie Alcasid, ang ‘Love, Q & A’, ay sinuportahan pa rin niya ang second show sa Graton Resort & Casino sa Rohnert Park ni Regine Velasquez-Alcasid.

Kesehodang pagod at may jet lag, pinanood ni Odette ang ‘Regine Rocks’.

At ang maganda pa, naghintay si Odette after the show para makapagtsikahan sila ni Regine.

Super happy nga raw ang Asia’s Songbird na dumating sa kanyang concert si Odette.

Pati ang veteran singer-comedienne na si Fe delos Reyes ay nanood din kay Regine at tsika-tsika sila ni Odette.

Kuwento ng producer na si Enteng Perez, nanood din ng show si Beth Tamayo at sobrang enjoy ito sa mga kinanta ni Regine.

“Sayang nga lang at naaksidente sina Jaya, manonood sana siya,” sey ni Enteng.

Pero nang maka-chat naman namin si Jaya ay sinabi niyang, “We are doing ok now. I talked to Regine na rin.”

At least, ok na si Jaya at ang mga kasama niya.

Samantala, nagpapasalamat si Enteng na very successful ang two shows ni Regine sa Graton Resort & Casino.

“Sold out ang tickets sa first night at ‘yung second night, may konting natira lang.

“‘Yung second night kasi, idinagdag lang namin and two weeks lang kami nag-promote at nagbenta ng tickets.

“We’re very thankful sa lahat ng mga sumuporta.

“Of course we’re really happy and thankful kay Regine na napaka-professional, mabait at ang galing-galing!

“Marami siyang napasaya,” tsika pa ni Enteng.

(Jun Lalin)