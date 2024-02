Obiena vs Duplantis sa Berlin

Masusubukan na naman ang World No. 2 sa men’s pole vault na si EJ Obiena sa mas matinding labanan sa World Athletics Indoor Tour Silver event na ISTAF Indoor Berlin matapos ang maigting na pagwawagi nito sa Croatia.

Asam ng 27-anyos na si Obiena na mataasan pa ang kanyang naging silver medal performance nakaraang taon na kung saan inaasahan muli nitong makakasagupa ang pinakamatinding karibal sa event na kasalukuyang Olympics at World Indoor at Outdoor record holder at World No. 1 na si Mondo Duplantis.

Binuksan ni Obiena ang kampanya nito ngayong taon sa pamumuno sa Memorial Josip Gasparac na isang World Indoor Tour Bronze event sa Croatia sa pagtalon ng 5.83 metro para itala ang isang bagong meet record.

Ang Asian Games at SEA Games record holder na si Obiena ay naghahanda sa pagsabak nito sa nalalapit na 2024 Paris Olympics sa pagsali sa serye ng mga high-profile na kompetisyon

Ang unang hinto ni Obiena na Memorial Josip Gašparac sa Croatia, na kilalang World Athletics Indoor Tour Bronze event, ay nagtala dito na malampasan ang 5.51m sa unang tangka, pagkatapos ay 5.73m sa pangalawa at 5.83m na sa isang beses lamang na tangka.

Pinilit pa ng 2023 PSA Athlete of the Year na subukan lundagin ang 5.93 meters ngunit nabigo na ito.

(Lito Oredo)