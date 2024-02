`NPC Concert for a Cause’ sa Linggo na

HANDA na ang National Press Club of the Philippines sa isasagawang “NPC Concert for a Cause: Harana ng Pag-ibig” sa Pebrero 25, 2024, Linggo, sa ganap na alas-8 ng gabi sa bakuran ng NPC sa Magallanes Drive, Intramuros, Manila.

Ayon kay NPC President Lydia Bueno, layunin ng pinananabikang konsiyertong ito na makalikom ng sapat na pondo para sa pagsasaayos ng mga pasilidad ng NPC, kabilang ang elevator, at iba pang mga programa ng press club para sa kapakanan ng mga mamamahayag, gayundin ang kanilang mga pamilya, na patuloy na nagtataguyod ng tapat at makatotohanang serbisyo sa bayan at sa industriya ng pamamahayag.

Tampok sa naturang event ang mga sikat at hinahangaang mang-aawit na sina Marco Sison, Laarni Lozada, Jeremiah Band at maraming iba pa.

Si Overseas Workers Welfare Administration Administrator Mr. Arnell Ignacio ang magsisilbing host ng naturang konsiyerto.

Kabilang sa mga pangunahing sponsor ng naturang event ang Philippine Amusement and Gaming Corporation, Philippine Charity Sweepstakes Office, Presidential Communication Office at Maynilad.

Mabibili ang mga ticket sa NPC office na matatagpuan sa 4th Floor ng NPC Building, sa Magallanes Drive Intramuros, Manila.