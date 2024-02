Microsmith Mandaluyong Tryout sa JrMPBL Season 2

Muling sasabak sa matinding basketball competition ang Microsmith Mandaluyong Team sa upcoming JrMPBL Season 2 na pinamumunuan po ng inyong lingkod.

Ang JrMPBL na may kasalukuyang 3 division (14U, 16U at 18U) ay madadagdagan ng isa pang malakasan na 21U dibisyon.

Heto ang pangalawang taon ng pinakamalaking pambansang paliga para sa mga kabataang Pilipino, ang JrMPBL na nadagdagan pa ng mga koponan na kalahok lahat ng division ay hahawakan ng inyong lingkod bilang Coach at Manager.

Makakasama natin sa coaching staff sina Benjie Diswe, Yong Catequista, Judah Villamor at Eriz Romero.

Ang Microsmith Mandaluyong Basketball Team ay may ongoing tryouts para sa 14U at 16U na dibisyon na gaganapin sa Mandaluyong City sa darating na March 2 at March 9. Makipag-ugnayan sa mga coaches.

Samantala, lalahok ang AMA University sa upcoming Philippine College University Basketball League (PCUBL) na pinamumunuan ni Mr. Jonas Guiao, ang torneo ay kinatatampukan ng Seniors 25U at Juniors 19U.

Ang paliga ay para lamang sa mga manlalarong Pilipino at may dugong Pinoy. Ito’y gaganapin tuwing Lunes, Martes at Miyerkoles kada alas-2 ng hapon.

Binabati ko po ang aming 11Under Elite Philippines basketball Team sa kanilang tatlong sunod na panalo (3-0) sa MILCU Gotskills Basketball Tournament.

Binabati ko rin ang aking matatapang na manlalaro na sila Sting Carpio (10yrs old) Jordan Tagle, Julian Baliwag, Jappy Ples, Clancy Roxas, Jake Mendoza, James Bueno, Twins Theon & Thiago Cruz, Miggy Liao at Lucero.

Napapirma na ng Keanzel Basketball team para sa PBA D-League sina Christian Camay, Joshua Villamor, William Advincula at asst Coach Joshua Yomi para lalo mapalakas ang koponan.