Hindi inoobliga ng Department of Education (DepEd) ang mga pribadong eskuwelahan na baguhin ang kanilang academic calendars upang makasunod sa mga public school na babalik sa June-March school year.

Ito ang ginawang paglilinaw ni DepEd Assistant Secretary Francis Bringas matapos ilabas ng DepEd ang Department Order 003 upang iurong ang pagtatapos ng school year 2023-2024 sa mga pampublikong eskuwelahan sa Mayo 31, 2024.

Magsisimula ang bakasyon sa Hunyo 1 hanggang Hulyo 28 at ang SY 2024-2025 sa mga pampublikong eskuwelahan ay magsisimula naman sa Hulyo 29, 2024 at magtatapos sa Mayo 16, 2025.

Ang hakbang na ito ay bilang paghahanda sa pagbabalik sa lumang school calendar kung saan ang summer vacation ay ginagawa tuwing Abril hanggang Mayo.

“‘Yong mga private school na sumabay sa public schools na nag-open ng August, hindi naman sila mandatory na mag-adjust ng kanila school calendars. They still have the option to maintain their approved calendar or adjust accordingly,” wika ni Bringas sa public briefing.

Ang hakbang ng DepEd ay sinuportahan naman ng mga senador, kabilang na ang chairman ng Senate Committee on Basic Education na si Sena-dor Sherwin Gatchalian.

“I fully support the Department of Education’s (DepEd) move to shift the closing of the current academic year from June 14, 2024 to May 31, 2024. This is a significant step to revert to the old school calendar, which opens in June and ends by March or April,” ani Gatchalian.