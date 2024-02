Mga fan talakan sa IG: Pia Wurtzbach, Heart Evangelista kabugan sa Milan Fashion Week

Umalma na ang mga matitinong faney laban sa mga faney na walang ginawa kundi ikumpara sina Pia Wurtzbach, Heart Evangelista sa isa’t isa.

Pareho ngang dumalo sa Milan Fashion Week ang dalawa, at kabugan na agad ng mga video, photo sa kanilang mga wall, story sa Instagram.

Pakiusap nga ng mga Pinoy na faney, huwag ikumpara sina Pia, Heart sa isa’t isa.

“Can we celebrate Filipina’s success in fashion? Why do fans argue which one is better? Lumalabas ang crab mentality ng mga fans. Can fans lift up each of them and support them as they are.”

Pero siyempre, ang dami pa ring ayaw paawat, na talagang binibira si Pia, at hindi naman sila inaatrasan ng mga follower ni former Miss Universe, ha!

Heto nga ang nakakalokang sagutan nila:

“Because Pia didn’t start clean. She used others to get where she is right now. Kung kaya pala niya eh, bakit pa siya nagpagamit doon sa mga bakla.”

“Alam nyo last year pa ‘yan na pagbintang niyo kay Pia na hanggang ngayon hindi niyo napatunayan. Alam niyo kung bakit? Kase wala kayong proof lahat na sinabe at narinig niyo paninira lang at naniwala naman kayo. “

“Seriously? Do you even know that Pia has an agent in Europe?”

“Kung iche-check mo yung fact, recently lang ‘yan kase gusto niya lumusot sa gusot na kinasangkutan niya. Tanga lang maniniwala na dati pa siya may agent sa Europe.”

“Patawa anong recently pinagsasabi niyo? 2022 pa siya diyan sa agent niya at nag-Maldives sila April 2023 kasama ang group pa-welcome kay Pia.”

“Awwww poor little troll can’t handle the fact. Go check her past posts so you can go cry in the corner.

“Sad truth there are fans na hindi happy for the success of other. Gusto lang nila `yung idol na lang nila palagi. Dumadayo talaga dito sa page ni Pia to bash.”

“Basta si Heart ang one of the first and original Philippine celebrity who graced the international fashion week. Nice to see other Filipina celebs following her footsteps, indeed a trailblazer in that field.”

“Agree she was the only one and now some Filipina celebs are copying her footsteps but they gotta take note that she did it first.”

Anyway, parehong nasa isang event sina Pia at Heart. Pero, ‘yun nga, wala silang photo na magkasama.

Sa Instagram ni Sofia Andres, na dumalo rin sa Milan Fashion Week, makikita na may mga photo rin siya na magkahiwalay na kasama sina Pia at Heart.

(Dondon Sermino)