Iginawad ng Commission on Elections (Comelec) ang kontrata sa vote counting machines para sa 2025 national and local elections sa nag-iisang bidder na South Korean firm Miru Systems.

Sinabi ni Comelec Chairman George Garcia na nagdesisyon ang Comelec en banc na tanggapin ang rekomendasyon ng Special Bids and Awards Committee at technical working group

“Kahapon nang hapon after ng napakahabang deliberasyon ng Commission en banc at matapos rin naming makita, nakapag demo sa amin ang Miru System, ‘yong kanilang makina, base sa kanilang pinapakita sa atin at saka sa terms of reference ay nagdesisyon ang Commission en banc, unanimous po kami, in-adopt namin ang recommendation ng aming Special Bids and Awards Committee at ‘yong findings ng TWG amin din pong in-adopt at sinasabi na dapat maibigay ang award sa Miru Systems at kanyang joint venture na kompanya,” paglalahad ni Garcia.

Ipaparenta ng Miru sa Comelec ang tinata¬yang 110,000 makina at peripherals kasama na rito ang mga ballot box, laptos at iba pang gagamitin sa 2025 elections.

Nagkakahalaga ng P17.988 bilyon ang kontrata kung saan bukod sa 110,000 voting machines, kasama rin dito ang 104,345 ballot boxes, 2,200 consolidation and canvassing system server/laptop and printer, at mga ballot printing, ballot paper para sa 73,881,894 at ballot verification.

Inatasan ng Comelec ang Miru na magsumite ng supply and delivery management plan, balidong joint venture agreement, at post-performance security sa halagang katumbas ng porsyento ng kabuuang contract price sa loob ng 10 araw.

Ito ang unang pagkakataon na ibang kompanya ang nakakuha ng kontrata ng Comelec dahil mula 2010 elections ay ang Smartmatic Inc. ang palaging nananalo sa bidding.

Ang Smartmatic ay ipina-ban ng Comelec dahil sa isyu ng umano’y suhulan ng kompanya at dating poll body chief na si Andres Bautista.