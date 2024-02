Hahabulin ng gobyerno ng Pilipinas ang ama ng nahatulang menor de edad na pumatay sa overseas Filipino worker na si Jullebee Ranara kahit pa nasentensiyahan na ito sa ginawang brutal na pagpatay sa biktima.

Batay sa inilabas na pahayag ni Department of Migrant Workers officer-in-charge Undersecretary Hans Leo Cacdac, inatasan na niya ang Migrant Workers Office sa Kuwait na makipagtulungan sa kinuhang abogado ng gobyerno para magsampa ng kasong sibil para sa kompensasy-on sa napatay na si Ranara.

“I have issued instructions to our Migrant Workers Office in Kuwait (MWO-Kuwait) to work with our retained legal counsel in filing a civil action for damages against the father of the convicted perpetrator,” ani Cacdac.

Tanggap aniya ng DMW ang 16 na taong pagkakulong na hatol ng Appeal Court ng Kuwait laban sa pumatay kay Ranara.

Sinabi ni Cacdac na naipaalam na rin nila sa pamilya Ranara ang naging hatol ng korte at tiniyak na magpapatuloy ang suporta at pag-alalay sa mga ito, alinsunod na rin sa naging kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

“We welcome the ruling of the State of Kuwait’s Appeal Court upholding the guilty verdict and sentence of 16 years imprisonment against the ac-cused for the murder of OFW Jullebee Ranara,” ani Cacdac.

Batay sa hatol ng korte ng Kuwait, ipinataw ang guilty verdict sa menor de edad na pumatay kay Ranara na may katapat na 16 na taong pagkabilanggo — isang taong kulong dahil sa pagmamaneho nang walang lisensiya, at 15 taon sa kasong murder.

(Aileen Taliping)