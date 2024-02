Kidnaper na Intsik napigilan pagtakas sa PH

BIGONG makatakas ng bansa ang isang Chinese na kinasuhan ng pagdukot at pagkulong sa isa niyang kababayan sa Pampanga tatlong taon na ang nakararaan.

Sa ulat na ipinarating kay BI Commissioner Norman Tansingco, kinilala ng border control and intelligence unit (BCIU) ang pasahero na si Hu Zhen, 25 anyos.

Naharang ito sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 3 bago ito nakasakay sa kanyang flight pa-Singapore noong Lunes.

Hindi ito pinayagan ng mga tauhan ng BCIU na makaalis sa bansa matapos makumpirma na kasama ito sa hold departure order (HDO) na inisyu ng regional trial court sa Angeles City.

Isinampa ang mga kasong kidnapping at serious illegal detention laban kay Hu at tatlong iba pang Chinese sa Angeles City Regional Trial Court (RTC) Branch 56 noong Marso 30, 2020.

Inakusahan ang mga ito na nagsabwatan para sa pagdukot at pagkulong sa kanilang kababayan noong Pebrero ng 2020.

Higit dalawang linggo umanong binihag ng gupo ang biktima na kanilang hiningan ng 300,000 Renminbi bilang ransom para sa kanyang paglaya.

Nakalaya ang biktima nang iligtas siya ng mga miyembro ng anti-kidnapping task force ng PNP noong Marso 15, 2020.

“His attempt to flee was foiled by our officers. Because of his existing HDO, we cannot allow him to leave until he faces the case filed against him,” diin ng BI chief.

(Mina Navarro)