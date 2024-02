JM de Guzman gusto nang pakasalan si Donnalyn Bartolome

Sa tono ng salita ni JM de Guzman, parang gusto na niyang pakasalan si Donnalyn Bartolome!

Ang tanong lang, magdyowa na ba sila? Sinagot na ba siya ni Donnalyn?

Anyway, ang dami ngang ‘sumakay’ sa Instagram post ni JM, na kung saan ay kasama nga niya si Donnalyn, at sa unang tingin, alam mong dumalo sila sa isang kasal.

Si JM ay naka-barong, habang si Donnalyn ay naka-gown na pang-abay.

Pero, ang bonggang caption nga ni JM sa post niya ang umagaw ng atensiyon ng mga faney.

Aba, mag-wish ba naman siya na…

“How I wish I see you walk down the aisle,” na naka-tag pa si Donnalyn.

Oh, di ba? Ngayon pa lang, ang paramdam na bet niyang makasama sa isang kasal si Donnalyn ang mararamdaman mo kay JM, kaya naman ang dami talagang kinilig, nag-react.

“Ayown lang.”

“Oh my God this is it. Love you two.”

“Grabe naman ‘yung wish.”

“Bagay na bagay sila.”

“Perfect! It’s about time.”

“Ang sakit sakit na…”

“Panindigan mo ‘yan JM. Pektusan kita.”

“Soon Papa JM.”

“May nanalo na. Opisyal naaa.”

“Happy for you, pero masakit.”

“Kaya panay ang work ni Papa JM, nag-iipon.”

“My Goad, JM waiting sa tamang oras.”

Well…

(Dondon Sermino)