MARAMI ang humanga kay Janine Gutierrez dahil sa pagmamahal at pagpapahalaga niya sa kanyang yaya.

Sa kanyang Instagram account, nag-share ang aktres ng mga throwback photo at video nila ng kanyang Yaya Pat na tinawag niyang “heart of our family”.

“Happy happy 70th birthday, Yaya Pat!! Since before I was born, hanggang ngayon, sa kabila ng lahat nandiyan ka,” say ni Janine.

“We wouldn’t be who we are today if not for you. Kaya lang naman ako naglakas-loob na sumubok mag-artista, dahil at para naman talaga sayo. Kahit alam ko na hindi ko mapapantayan lahat ng ibinigay, itinuro, sinakripisyo at ginawa mo para sa aming magkakapatid at kina Mama at Papa. Sana alam mo na patuloy kong susubukang tapatan ito. I love you so much and we owe you everything. HAPPY BIRTHDAY YA!!” dagdag pa niya.

Matatandaang inihayag noon ni Janine na wala siyang balak na pasukin ang mundo ng showbiz pero nang tamaan ng cancer ang kanyang yaya ay naglakas-loob na siyang mag-artista.

(Issa Santiago)