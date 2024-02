‘Quiboloy huwag kang feelingero’

Binatikos ni ACT Teachers party-list Rep. France Castro ang founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Quiboloy dahil sa kanyang sinabi na siya ay pinag-aagawan ng mga babae.

“….Quiboloy ‘wag ka ngang feelingero. Ang akala mo ay hinahabol ka ng mga kababaihan, hinahabol ka dahil sa accountability mo at pananagutan mo sa mga kababaihan,” sabi ni Castro sa isang press conference.

Hinamon din ni Castro si Quiboloy na humarap sa pagdinig ng Senado kaugnay ng alegasyon ng human trafficking at panggagahasa at gayundin sa Kamara de Representantes kung saan dinidinig ang panukala na bawiin ang prangkisa ng Sonshine Media Network International.

Kapwa naglabas na ng subpoena ang Senado at Kamara upang pilitin si Quiboloy na dumalo sa kani-kanilang pagdinig.

“Harapin mo ‘yong accountability mo Pastor Quiboloy with due res¬pect, ‘wag ka masyadong feelingero na hinahabol ka ng mga kababaihan at pinagmamalaki mo ang iyong kayamanan,” dagdag pa ni Castro.

Ipinaalala rin ni Castro na si Quiboloy ay nasa Most Wanted list ng US-Federal Bureau of Investigation.

Sinabi naman ni Gabriela Rep. Arlene Brosas na ang naghahanap kay Quiboloy ay ang mga babae na nais siyang papanagutin sa kanyang mga kasalanan.

“Sa totoo lang po kaya po hinahanap o hinahabol si Quiboloy ay dahil napakaraming mga kababaihan at bata ang naging biktima ng kanyang malawak na human trafficking scheme. ‘Yon po ang mga naghahanap sa kanya,” sabi ni Brosas.

Sa isang audio message sa Facebook nitong Miyerkoles, itinanggi ni Quiboloy ang paratang na may ginahasa siyang mga alagad ng kanyang simbahan.

“Ito po ang kasalanan ko: Pinayaman ako ng Panginoong Diyos. Akala nila sa akin, single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako’y maghindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin,” ani Quiboloy.

Isiniwalat din nito na nagtatago siya ngayon dahil sa natanggap na impormasyon na ipadudukot siya ng Estados Unidos at posibleng todasin.

Sabi naman ng Phi¬lippine National Police (PNP) nitong Huwebes, walang banta sa buhay ni Quiboloy.

“Sa ngayon, except for his pronouncement, wala pong natatanggap na information ang PNP with respect to the threat against his life,” wika ni PNP spokesper-son Police Colonel Jean Fajardo.

(Billy Begas)